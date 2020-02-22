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Заместителем председателя АО «Фонд науки» стал Бахытжан Саркеев

22 Февраля 2020 17:29
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Заместителем председателя АО «Фонд науки» стал Бахытжан Саркеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бахытжан Саркеев утвержден на должность заместителя председателя АО «Фонд науки», передает МИА «Казинформ».

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«Решением Совета директоров Бахытжан Саркеев утвержден на должность заместителя председателя АО «Фонд науки«. Ранее он работал директором по проектам Центра стратегических инициатив CSI», - говорится в сообщении на странице АО «Фонд науки» в Facebook.

Бахытжан Саркеев закончил Каратауский филиал КазНТУ по специальности «Экономика и управление производством», Магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК (КИМЭП). Имеет степень Магистра государственного управления (Master of Public Administration – MPA).


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Ключевые слова: Наука, Назначения,
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