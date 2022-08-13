13 Августа 2022 07:18

Заместителем начальника полиции представлялся мошенник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали интернет-мошенничество с использованием личных данных заместителя начальника департамента полиции Руслана Назарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, жителю района М. Жумабаева позвонил сетевой аферист, который представился Р. Назаровым. Мужчина, не поверив злоумышленнику, записал разговор и сообщил о происшествии в полицию.

«Подобные случаи не редкость. Мошенники стремятся психологически надавить на человека, торопят, чтобы не оставить ему времени на размышления. Важно помнить, что сотрудники криминальной полиции не ведут подобных разговоров по телефону. Они могут допросить человека в качестве свидетели или подозреваемого. Но это делается только при личной встрече и только с предварительным извещением - повесткой. Если вы получили подозрительный звонок, обратитесь на канал 102», - сказал Р. Назаров.

С начала года в регионе зарегистрировали 464 интернет-мошенничества, из них 129 относятся к схеме «звонок из банка».