Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместителем начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области назначили Сауле Андагулову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ведомства, впервые в истории североказахстанской полиции должность замначальника заняла женщина.
Сауле Андагуловой 51 год. Родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году - Академию МВД РК.
Службу в органах внутренних дел начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Наурзумском РОВД. Служила на различных должностях в следственных подразделениях, в том числе заместителем начальника следственного управления. В течение последних десяти лет возглавляла штаб департамента полиции области. Была первой женщиной, возглавившей штаб полиции.
Полковник полиции Сауле Андагулова будет курировать вопросы кадровой политики.
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