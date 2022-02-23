Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместителем начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области назначили Сауле Андагулову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, впервые в истории североказахстанской полиции должность замначальника заняла женщина.

Сауле Андагуловой 51 год. Родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году - Академию МВД РК.

Службу в органах внутренних дел начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Наурзумском РОВД. Служила на различных должностях в следственных подразделениях, в том числе заместителем начальника следственного управления. В течение последних десяти лет возглавляла штаб департамента полиции области. Была первой женщиной, возглавившей штаб полиции.

Полковник полиции Сауле Андагулова будет курировать вопросы кадровой политики.