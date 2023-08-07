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    16:06, 07 Август 2023 | GMT +6

    Заместителем гендиректора по производству АО «КазТрансГаз Аймак» назначен Салим Нагым

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    Фото: пресс-служба АО «НК «QazaqGaz»
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Салим Нагым назначен заместителем генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней организации АО «НК «QazaqGaz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Ранее занимал должность директора департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

    Салим Нагым окончил Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева по специальности инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений, Cass Busines School, City University London (магистр).

    Трудовую деятельность начинал оператором на заводе Agip North Caspian Company N.V., трудился в компаниях QazaqGaz (ранее – «КазТрансГаз»), «КазРосГаз», «КазМунайГаз», «Урихтау Оперейтинг» и других компаниях нефтегазовой отрасли. Работая в компании QazaqGaz, занимался вопросами мониторинга объемов реализации товарного газа на внутреннем рынке РК.

    До назначения заместителем генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» был директором департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК, курировал газовую отрасль (товарный и сжиженный нефтяной газ), отрасль нефтегазохимии.


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