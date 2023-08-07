Заместителем гендиректора по производству АО «КазТрансГаз Аймак» назначен Салим Нагым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Салим Нагым назначен заместителем генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней организации АО «НК «QazaqGaz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее занимал должность директора департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Салим Нагым окончил Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева по специальности инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений, Cass Busines School, City University London (магистр).

Трудовую деятельность начинал оператором на заводе Agip North Caspian Company N.V., трудился в компаниях QazaqGaz (ранее – «КазТрансГаз»), «КазРосГаз», «КазМунайГаз», «Урихтау Оперейтинг» и других компаниях нефтегазовой отрасли. Работая в компании QazaqGaz, занимался вопросами мониторинга объемов реализации товарного газа на внутреннем рынке РК.

До назначения заместителем генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» был директором департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК, курировал газовую отрасль (товарный и сжиженный нефтяной газ), отрасль нефтегазохимии.