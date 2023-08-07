Заместителем гендиректора по производству АО «КазТрансГаз Аймак» назначен Салим Нагым
Ранее занимал должность директора департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
Салим Нагым окончил Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева по специальности инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений, Cass Busines School, City University London (магистр).
Трудовую деятельность начинал оператором на заводе Agip North Caspian Company N.V., трудился в компаниях QazaqGaz (ранее – «КазТрансГаз»), «КазРосГаз», «КазМунайГаз», «Урихтау Оперейтинг» и других компаниях нефтегазовой отрасли. Работая в компании QazaqGaz, занимался вопросами мониторинга объемов реализации товарного газа на внутреннем рынке РК.
До назначения заместителем генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» был директором департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК, курировал газовую отрасль (товарный и сжиженный нефтяной газ), отрасль нефтегазохимии.