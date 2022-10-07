СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Абайской области назначен Димитрий Гариков. Аким области Нурлан Уранхаев представил активу региона своего нового заместителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Димитрий Александрович Гариков родился в селе Бородулиха Бородулихинского района Восточной-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский строительный техникум, в 2000 году - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева.

Начинал трудовую деятельность кочегаром в АО «Служба быта» в селе Бородулиха Бородулихинского района. Оператор Бородулихинской МАЗС. Главный специалист аппарата акима Бородулихинского района.

Заведующий АЗС села Дмитриевка Бородулихинского района. Начальник государственного коммунального многоотраслевого предприятия «Коммунальное хозяйство».

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО.

Заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

Начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО».

Заместитель акима города Семея.

Аким города Курчатова.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» ВКО.

Фото: facebook.com/AbaiOblysynynAkimdigi























