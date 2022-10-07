Заместителем акима Абайской области назначен Димитрий Гариков
Димитрий Александрович Гариков родился в селе Бородулиха Бородулихинского района Восточной-Казахстанской области.
Окончил Семипалатинский строительный техникум, в 2000 году - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева.
Начинал трудовую деятельность кочегаром в АО «Служба быта» в селе Бородулиха Бородулихинского района. Оператор Бородулихинской МАЗС. Главный специалист аппарата акима Бородулихинского района.
Заведующий АЗС села Дмитриевка Бородулихинского района. Начальник государственного коммунального многоотраслевого предприятия «Коммунальное хозяйство».
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО.
Заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО».
Заместитель акима города Семея.
Аким города Курчатова.
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» ВКО.
Фото: facebook.com/AbaiOblysynynAkimdigi