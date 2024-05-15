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    09:24, 15 Май 2024 | GMT +6

    Заместитель районного акима в СКО подозревается в получении взятки

    конверт с деньгами, взятка
    Фото: Kazinform

    Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство. С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

    Расследование продолжается. 

    Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

    Теги:
    Коррупция Северо-Казахстанская область Закон и право Регионы Казахстана Регионы Взятка Акимат Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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