Заместитель районного акима в СКО подозревается в получении взятки

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство. С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Расследование продолжается.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.