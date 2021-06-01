Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Заместитель министра иностранных дел РК встретился со страновой командой ООН

1 Июня 2021, 13:40
Заместитель министра иностранных дел РК встретился со страновой командой ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 31 мая заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в рамках своего рабочего визита в г. Алматы посетил здание Международных организаций и провел встречи с Постоянным координатором Организации Объединённых Наций в Казахстане Микаэлой Фриберг-Стори, а также главами региональных и страновых агентств ООН, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

А. Рахметуллин проинформировал собеседников о внешнеполитических приоритетах и международных инициативах Казахстана, а также проводимых в стране масштабных реформах в сфере демократизации, защиты прав человека, укрепления гражданского общества и совершенствования работы государственного аппарата в контексте реализации концепции «Слышащего государства».

photo


Стороны обменялись мнениями по основным направлениям взаимодействия Казахстана со структурами ООН и подчеркнули взаимную приверженность к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам реализации 17 глобальных Целей устойчивого развития, совместной борьбе с пандемией COVID-19 и ее негативными социально-экономическими последствиями, а также мерам по дальнейшему продвижению Алматы в качестве субрегионального хаба многосторонней дипломатии.

photo


ООН   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Алматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны