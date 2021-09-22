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    Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла Венгрии

    22 Сентября 2021, 21:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев встретился с Послом Венгрии Михая Галошфаи по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Ерлан Алимбаев высоко оценил текущее состояние и перспективы казахстанско-венгерского стратегического сотрудничества, отметив приверженность Казахстана дальнейшему укреплению взаимодействия как на двусторонней основе, так и на международной арене.

    «Господин Галошфаи внес весомый вклад в развитие политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя странами», - сказал замминистра, вручая Послу Почетную грамоту МИД РК.

    Со своей стороны, Посол Венгрии выразил искреннюю признательность Правительству Казахстана за постоянную поддержку в ходе его дипломатической миссии в нашей стране.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Правительство РК Астана Венгрия Сотрудничество
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