Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев встретился с Послом Венгрии Михая Галошфаи по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ерлан Алимбаев высоко оценил текущее состояние и перспективы казахстанско-венгерского стратегического сотрудничества, отметив приверженность Казахстана дальнейшему укреплению взаимодействия как на двусторонней основе, так и на международной арене.

«Господин Галошфаи внес весомый вклад в развитие политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя странами», - сказал замминистра, вручая Послу Почетную грамоту МИД РК.

Со своей стороны, Посол Венгрии выразил искреннюю признательность Правительству Казахстана за постоянную поддержку в ходе его дипломатической миссии в нашей стране.



