Заместитель главы МВД побывал с рабочим визитом в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов с рабочим визитом побывал в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По поручению министра внутренних дел РК 30 октября в Жамбылскую область с рабочим визитом прибыл заместитель министра Сакен Сарсенов.

В ходе встречи Сакен Сейтжаппарович посетил Жуалынский и Байзакский районные отделы полиции. В них он провел проверку по основным направлениям цифровизации ОВД, в том числе ознакомился с работой по проекту «Омниканальность приема сообщений граждан». Заместитель министра изучил деятельность дежурных частей указанных отделов полиции, их оснащение средствами связи, компьютерной техникой, тревожной кнопкой, системой внутреннего наблюдения, проверил регистраторы, камеры и строение локальных сетей проекта «Сплошного видеонаблюдения».

Вместе с тем, Сакен Сарсенов посетил объекты образования, в которых проинспектировал их техническую укрепленность и оснащенность для обеспечения безопасности учащихся. Следующим объектом посещения был Первый отдел полиции Тараза, где заместитель министра ознакомился с ходом внедрения проекта «е – УД» (ведение уголовных дел в электронном формате).

В ходе рабочего визита Сакен Сарсенов встретился с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, с которым обсудил проблемные вопросы по региону в сфере цифровизации. Далее он посетил контакт-центр «Единой диспечерской службы 109» акимата области, где ознакомился с ходом автоматизации процессов услуг.

В Департаменте полиции Жамбылской области Сакен Сарсенов ознакомился с деятельностью Центра оперативного управления, внедрением «Коврового покрытия» (системы видеонаблюдения организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта), «Сплошного видеонаблюдения», модернизацией системы ЦОУ УП Тараза.

Всего по области выведены в ЦОУ УП Тараза 2 846 камер видеонаблюдения, 210 из них установлены на территории областного центра, 2 280 камер «облачного видеонаблюдения» АО «Казахтелеком» и другие. Акиматом Жамбылской области совместно с ТОО «Телеком» в рамках государственно-частного партнерства на территории города планируется установка еще 1250 камер видеонаблюдения, а также 48 постов аппаратно-программного комплекса «Сергек» (на сегодняшний день в тестовом режиме установлено 10 комплексов)».

Далее заместитель министра посетил НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН и СпецЦОН) и филиал РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК, где подробно остановился на порядке и качестве оказания государственных услуг населению, ознакомился с производством государственных регистрационных номерных знаков, удостоверений личности и паспортов граждан.

В завершение рабочего визита Сакен Сарсенов провел встречу с личным составом ДП Жамбылской области, на которой подвел итоги инспектирования и дал рекомендации.







