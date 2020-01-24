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Заместитель генсека ООН посетит Казахстан

24 Января 2020 17:35
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Заместитель генсека ООН посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 31 января по 1 февраля Казахстан посетит заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный советник по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе визита 31 января в городе Алматы запланированы участие Фабрицио Хохшильда в форуме «Digital Almaty», его встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым и посещение здания международных организаций в Алматы», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге.

Кроме того, представитель ООН 1 февраля планирует посетить столицу Нур-Султан, где намечены его двусторонняя встреча с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, посещение «Астанинского хаба» по инновациям и встреча со студентами Казахского государственного юридического университета.


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Ключевые слова: ООН, МИД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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