Заместитель генсека ООН посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 31 января по 1 февраля Казахстан посетит заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный советник по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе визита 31 января в городе Алматы запланированы участие Фабрицио Хохшильда в форуме «Digital Almaty», его встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым и посещение здания международных организаций в Алматы», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге.

Кроме того, представитель ООН 1 февраля планирует посетить столицу Нур-Султан, где намечены его двусторонняя встреча с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, посещение «Астанинского хаба» по инновациям и встреча со студентами Казахского государственного юридического университета.