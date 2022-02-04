Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов заключен под стражу на два месяца
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области подтвердил задержание заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова, курирующего поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ), в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В отношении Галымжана Ниязова судом санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сказали в территориальном департаменте Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области.
Напомним, Галымжан Ниязов был назначен замакима Мангыстауской области в июне 2020 года. До этого занимал должность акима города Актау.
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