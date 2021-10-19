Заместитель акима Атырауской области подозревается в растрате бюджетных средств

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате дали разъяснения по делу заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, которого подозревают по факту растраты бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно уголовного дела в отношении заместителя акима Атырауской области К. Нурлыбаева. Постановлением прокурора от 13 июля 2021 года К. Нурлыбаев признан подозреваемым по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств путем незаконной выплаты инвестиционных субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу «Бұйырғын»», - сообщила пресс-служба акима области в ответ на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Уточняя, что заключение договоров инвестиционного субсидирования и выплаты инвестиционных субсидий осуществлялись с 26 июня по 4 декабря 2019 года - в период работы Кайрата Нурлыбаева руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области.

«На сегодняшний день кооперативом «Бұйырғын» задолженность в размере 83,7 млн тенге возмещена в полном объеме», - информирует пресс-служба акима области.

Наша справка: на должность заместителя акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев назначен в январе 2021 года.

