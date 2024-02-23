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    20:16, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Замерзающую семью из Монголии спасли полицейские области Абай

    Замерзающую семью из Монголии спасли полицейские области Абай
    Фото: ДП области Абай

    Полицейские области Абай помогли замерзающей на трассе семье из Монголии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    В ДП сообщили, что в районных центрах определены пункты обогрева, куда водители и их пассажиры могут быть эвакуированы из автотранспорта по причине закрытия дорог. Стражи порядка, находясь на блокпостах, сопровождают путников до спасательных пунктов.

    — Полицейские Жарминского района, дежурившие ночью на блокпосту заметили на трассе припаркованный минивэн, в котором находилась семья из Монголии. Люди транзитом следовали в город Семей с маленьким ребенком, когда не смогли продолжить путь по причине ограничения движения из-за 34-градусного мороза, охватившего регион последние 4 дня, — рассказали в полиции.

    Сотрудники полиции сопроводили иностранцев до пункта обогрева, сделав все возможное для того, чтобы семья не замерзла в столь суровые морозы.

    Граждане Монголии выразили благодарность местным полицейским, отметив искренне и доброе отношение к путникам.

    Теги:
    Дороги Погода Спасение Трассы Абайская область Иностранцы Монголия
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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