Замерзающим на дороге иностранцам помогли актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские помогли замерзшим на дороге гражданам Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

30 ноября инспекторы полиции Махамбет Садыков и Аскар Токтабаев несли службу на трассе Самара - Шымкент в Иргизском районе, у поселка Калыбай.

Примерно в 14:00 часов они заметили стоящий на обочине минивен «Hyundai» с таджикскими номерами. В салоне автомашины находились 9 граждан Республики Таджикистан - 4 мужчин, 2 женщины и 3 несовершеннолетних ребенка, а водитель ушел в ближайший населенный пункт за запчастями. Иностранцы направлялись из Москвы в Таджикистан.





«Полицейские эвакуировали замерзших пассажиров в кафе «Аят», находящееся на трассе вблизи поселка Калыбай, и сразу же направились помочь исправить водителю минивена. В течение нескольких часов общими усилиями поломку удалось исправить. Иностранцы, выразив благодарность полицейским, продолжили свой путь», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.