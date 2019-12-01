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Замерзающим на дороге иностранцам помогли актюбинские полицейские

1 Декабря 2019 02:25
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Замерзающим на дороге иностранцам помогли актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские помогли замерзшим на дороге гражданам Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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30 ноября инспекторы полиции Махамбет Садыков и Аскар Токтабаев несли службу на трассе Самара - Шымкент в Иргизском районе, у поселка Калыбай.

Примерно в 14:00 часов они заметили стоящий на обочине минивен «Hyundai» с таджикскими номерами. В салоне автомашины находились 9 граждан Республики Таджикистан - 4 мужчин, 2 женщины и 3 несовершеннолетних ребенка, а водитель ушел в ближайший населенный пункт за запчастями. Иностранцы направлялись из Москвы в Таджикистан.


«Полицейские эвакуировали замерзших пассажиров в кафе «Аят», находящееся на трассе вблизи поселка Калыбай, и сразу же направились помочь исправить водителю минивена. В течение нескольких часов общими усилиями поломку удалось исправить. Иностранцы, выразив благодарность полицейским, продолжили свой путь», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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