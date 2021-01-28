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    16:24, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Замерзающих рыбаков из СКО спасли в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские спасли рыбаков из СКО в непогоду, сообщает Polisia.kz.

    28 января около 3 часов ночи в дежурную часть отдела полиции Сарыкольского района поступило сообщение от мужчины с просьбой оказать помощь. 24-летний парень вместе с другом 27 января приехали на рыбалку на озеро Сарыколь. К вечеру погода стала портиться. Было очень ветрено и начался буран. Когда рыбаки стали собираться домой, у них сломалась машина. Кроме того, они потеряли ориентир и не могли самостоятельно найти выезд с озера. Отчаявшись, они стали звонить на пульт 102 с просьбой о помощи.

    Дежурный отдела полицейский Жаслан Султанов оперативно нашел грузовую автомашину и направил полицейских для поиска мужчин. Стражи порядка Серик Тулешов и Жанат Есмагамбетов на автомашине ГАЗ-66 незамедлительно выехали на поиск рыбаков. Полицейские начали тщательные поиски на озере, поддерживая связь с рыбаками. Подъезжая к середине озера, сотрудники увидели автомашину ВАЗ-21214. Здесь их ждали замерзающие мужчины. Сотрудники, взяв на буксир неисправное авто, привезли ее в районный центр и предоставили теплый бокс для ремонта. А рыбаки смогли отогреться в отделе полиции.

    Спасенные жители Северо-Казахстанской области Дмитрий Штых и Андрей Флице поблагодарили стражей порядка и благополучно добрались до дома.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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