Замерзающему на трассе жителю Акмолинской области помог костанайский полицейский
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель города Кокшетау простоял на трассе в мороз несколько часов. Замерзающему мужчине помог сарыкольский полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
31 января мужчина вышел на трассу Екатеринбург-Алматы, для того, чтобы на попутном транспорте добраться домой, в город Кокшетау.
«В связи с возникшей жизненной ситуацией, решил ехать автостопом. Я простоял на дороге более 4 часов. Попутные машины меня не брали. Стал замерзать, около 17 часов ко мне подъехала патрульная машина. Полицейский спросил, куда я еду, помог мне в решении проблемы», - рассказал Александр Котов.
Патрульный отдела полиции Сарыкольского района Серик Токушев отвез мужчину в районный центр и разместил в общежитие на ночлег, купил продукты, а на следующий день полицейский помог А.Котову добраться домой.
«Выражаю огромную благодарность лейтенанту полиции С. Токушеву за отзывчивость и помощь», - написал в благодарственном письме А. Котов.
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