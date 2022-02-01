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Замерзающему на трассе жителю Акмолинской области помог костанайский полицейский

1 Февраля 2022 19:56
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Замерзающему на трассе жителю Акмолинской области помог костанайский полицейский

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель города Кокшетау простоял на трассе в мороз несколько часов. Замерзающему мужчине помог сарыкольский полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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31 января мужчина вышел на трассу Екатеринбург-Алматы, для того, чтобы на попутном транспорте добраться домой, в город Кокшетау.

«В связи с возникшей жизненной ситуацией, решил ехать автостопом. Я простоял на дороге более 4 часов. Попутные машины меня не брали. Стал замерзать, около 17 часов ко мне подъехала патрульная машина. Полицейский спросил, куда я еду, помог мне в решении проблемы», - рассказал Александр Котов.

Патрульный отдела полиции Сарыкольского района Серик Токушев отвез мужчину в районный центр и разместил в общежитие на ночлег, купил продукты, а на следующий день полицейский помог А.Котову добраться домой.

«Выражаю огромную благодарность лейтенанту полиции С. Токушеву за отзывчивость и помощь», - написал в благодарственном письме А. Котов.



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#Костанайская область   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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