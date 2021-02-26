Замерзающего в своем автомобиле мужчину спасли в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина едва не замерз в собственном авто на автодороге в Акмолинской области. На помощь вовремя пришли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, происшествие произошло 25 февраля в Аршалынском районе.

«Сообщение о том, что требуется помощь спасателей, поступило в службу «112» в 11 часов утра. Уже через 20 минут спасатели были на месте ЧС. Выяснилось, что 40-летний мужчина на легковом автомобиле направлялся из столицы в Осакаровский район и попал в снежный перемет. В течение трех часов он пытался самостоятельно выбраться из снежного плена. Неблагоприятные погодные условия дали о себе знать. И через несколько часов мужчина понял, что замерзает, и вызвал спасателей», - рассказал начальник ОЧС Аршалынского района Марлен Бабаев.

Мужчина был доставлен в аршалынскую районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Его автомобиль был эвакуирован дорожными службами.

Спасатели региона в очередной раз призвали жителей и гостей области не выезжать при получении СМС о закрытии дорог. Информацию о прогнозе погоды и закрытии дорог можно узнать по приложению «Дармен» либо по номеру 1403.

Напомним, с 22 февраля в Акмолинской области наблюдается неблагоприятные погодные условия, закрыты 20 участков автодорог, из них 4 республиканского значения и 16 областного. Вчера в пункты обогрева были эвакуированы 40 человек. Акмолинские спасатели с МИО организуют для попавших в непогоду питание.