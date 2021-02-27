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    18:38, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Замерзающего в степи путника спасли в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области спасли заблудившегося в степи мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    24 февраля в дежурную часть Жамбылского РОП поступило сообщение о том, что в районе станции Казыбек-Бек, в степи замерзает заблудившийся человек. Гражданин о своем положении сообщил по телефону в службу спасения 112. На место происшествия первыми выехали участковые инспекторы полиции данного округа А.Естаев и А.Ажибеков.

    По прибытию к станции Казыбек-Бек полицейские сориентировались по описанной потерявшимся местности, речке и высоковольтным столбам, прочесали округу и вскоре нашли потерявшегося. Им оказался житель Карагандинской области, приехавший на заработки и работающий чабаном.

    Мужчина поблагодарил полицейских за спасение и рассказал, что, решив поехать в Алматы, вышел в дорогу в 5:00 часов утра 23 февраля. Когда шел по полю, заблудился по своей невнимательности. В общей сложности в степи он провел более полутора суток. Спасенный поблагодарил полицейских за свое спасение.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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