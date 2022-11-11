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    14:00, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Замерзающего в степи подростка нашли полицейские в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Наурзумские полицейские нашли без вести пропавшего 12-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полицию 11 ноября в 05:00 обратилась мать несовершеннолетнего и сообщила, что ее сын пропал 10 ноября, выехав с братом на поиски лошадей.

    На розыск подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции, были созданы три мобильные группы.

    «Старший брат мальчика сообщил, что они выехали на помощь к родственнику, который искал лошадей. Подъехав к нему около 18 часов, 12-летний Нурлыбек пересел за руль мотоцикла и уехал искать скот на территории заповедника. Родственники потеряли мальчика из виду. Искали самостоятельно его более 12 часов», - сообщил начальник отдела полиции Мереке Жанзаков.

    Уже через 5 часов после сообщения полицейские разыскали замерзающего подростка в степи, в 40 километрах от села Караменды. В полиции сообщили, что мальчик Нурлыбек находится дома и чувствует себя хорошо.


    Теги:
    Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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