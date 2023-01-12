Замерзающего в степи дальнобойщика из Азербайджана спасли в Костанайской области

12 Января 2023, 11:54

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Гражданин Азербайджана едва не замерз в степи и обратился за помощью к костанайским спасателям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

12 января в 02:14 сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района ДЧС Костанайской области получили сообщение: между селами Алтынсарино и Свободное сломалась грузовая фура, требуется срочная эвакуация.

«Преодолев 80 км пути, в 03:10 спасатели обнаружили большегрузную автомашину марки «VOLVO» в 9 км от села Алтынсарино на проселочной дороге. Оказалось, что гражданин Азербайджана на грузовом автомобиле направлялся по навигатору в Астану. Чтобы сократить расстояние, водитель решил проехать по степной дороге на территории Камыстинского района. Однако дизельный мотор грузовика оказался чувствительным к понижению температуры, прихватило солярку, и машина заглохла в степи в безлюдном месте», - рассказали в ДЧС.

Замерзающего водителя в 03:30 спасатели доставили в село Алтынсарино и разместили в пункте обогрева местного общежития, где ему организовали горячее питание и безопасный ночлег.

Ранее сообщалось о спасенных на трассе из снежного заноса детей и взрослых в Костанайской области.