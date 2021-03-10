Замерзающего табунщика спасли стражи порядка в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Почти сутки табунщик пробыл в степи в сильный буран и потерял ориентир. Мужчину спасли полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В адрес стражей порядка поступают благодарственные отклики от жителей области. Так, в Наурзумском районе полицейские спасли замерзающего табунщика. Почти сутки мужчина пробыл в степи, потеряв ориентир в сильную метель.

«28 февраля около 14:00 часов житель села Шолоксай выехал искать лошадей. В пяти километрах от поселка пастух заблудился. Через сутки супруга, не дождавшись мужа, обратилась в полицию. Полицейский патруль в составе майора Азамата Бекмухамбетова, лейтенанта Жигера Калиева, старшего лейтенанта Аслана Испустинова на автомашине «УАЗ» выехали на поиски мужчины,- сообщили в департаменте полиции. — В степи они увидели заблудившегося мужчину и табун из 30 лошадей. Сотрудники отогрели и накормили сельчанина».

Ещё один случай произошел в Сарыкольском районе, где полицейские помогли семье Ибраевых с малышом добраться домой в буран.

«8 марта семья Ибраевых возвращалась домой, в поселок Сарыколь. Не доезжая 7 километров до села, автомашина сломалась. В салоне находились супруга и маленький ребенок. Алибек Ибраев позвонил на пульт «102» и сообщил, что срочно нужна помощь, замерзал 2-летний ребенок»,- отметили в ведомстве.

Полицейские майор полиции Жанат Есмаганбетов и старший лейтенант Айдын Искаков незамедлительно выехали на место. Замерзающих женщину и ребенка посадили в патрульную машину, а неисправный автомобиль отбуксировали до дома.

В целом, порядка 20 человек спасли стражи порядка в сильные бураны, которые бушевали в эти дни в Костанайской области.