Замерзающего пеликана спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау спасли замерзающего на реке пеликана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 декабря под объездным мостом на замерзшем водоеме спасатели оперативно-спасательного отряда обнаружили пеликана с поврежденным крылом. Крыло у него предположительно сломано, улететь он не смог, убежать тоже было невозможно – лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва. В результате, закрыв клюв руками, передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу, отпустят на волю»,- рассказал главный спасатель ДЧС Атырауской области Есболат Каюпов.