+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Замерзающего пеликана спасли в Атырау

27 Декабря 2021 19:51
Поделиться:
Замерзающего пеликана спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау спасли замерзающего на реке пеликана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы сообщили в МИИР
Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в акимате СКО Получившую травму ноги девушку спасли в урочище Кокжайляу 86 дней активности: вулкан Кумбре-Вьеха прекратил извергаться

«27 декабря под объездным мостом на замерзшем водоеме спасатели оперативно-спасательного отряда обнаружили пеликана с поврежденным крылом. Крыло у него предположительно сломано, улететь он не смог, убежать тоже было невозможно – лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва. В результате, закрыв клюв руками, передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу, отпустят на волю»,- рассказал главный спасатель ДЧС Атырауской области Есболат Каюпов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
О ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы сообщили в МИИР
Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в акимате СКО
Получившую травму ноги девушку спасли в урочище Кокжайляу
86 дней активности: вулкан Кумбре-Вьеха прекратил извергаться
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
3 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Читайте также
В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив