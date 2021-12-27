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Замерзающего пеликана спасли в Атырау
27 Декабря 2021 19:51
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау спасли замерзающего на реке пеликана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«27 декабря под объездным мостом на замерзшем водоеме спасатели оперативно-спасательного отряда обнаружили пеликана с поврежденным крылом. Крыло у него предположительно сломано, улететь он не смог, убежать тоже было невозможно – лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва. В результате, закрыв клюв руками, передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу, отпустят на волю»,- рассказал главный спасатель ДЧС Атырауской области Есболат Каюпов.
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