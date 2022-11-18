Замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае

18 Ноября 2022, 14:30

18 Ноября 2022, 14:30

Замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе оперативного профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники полиции в Костанае спасли краснокнижного лебедя, которого полицейские обнаружили на территории Центрального сквера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лебедь был обнаружен в снегу, практически замершим. Его доставили в «Зоопульс», где провели необходимое обследование и оказали помощь», - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

Кандидат ветеринарных наук Виктория Машидиева отметила, что птица молодая, которая не смогла улететь. Пока она будет находиться в «Зоопульсе», а после ее отправят в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что природоохранная полиция совместно с общественным объединением «Костанай Зоо Пульс» спасли лебедя-шипуна от стаи собак.