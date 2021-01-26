Замерзавший на трассе микроавтобус спасли павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Терпевший бедствие из-за мороза на загородной дороге микравтобус, ехавший из Усть-Каменогорска в Караганду, спасли павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Занимаясь междугородними перевозками пассажиров, 25 января житель Усть-Каменогорска вместе с напарником направился в Караганду на своём микроавтобусе «Mercedes-Benz Sprinter», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - К сожалению, 40 градусный мороз дал о себе знать – в 05.00 в бензобаке осталось мало топлива, которое начало замерзать, в результате чего автомобиль заглох. В столь раннее время помощи попросить было не у кого – на трассе не оказалось проезжающих мимо автомобилей, мобильная связь на данном участке дороги не поддерживалась».

По информации стражей порядка, путники больше часа просидели в замёрзшем автомобиле и уже отчаялись ждать помощь. В это время дорогу патрулировали сотрудники полиции. В 80 километрах от Павлодара они заметили стоявший на обочине автомобиль.

«Полицейские расспросили мужчин о случившемся, пересадили их в тёплую служебную автомашину, а позже довезли до города и помогли купить топливо для дальнейшего пути», - добавили в пресс-службе ДП области.

Обменявшись номерами телефонов с водителем, полицейские каждый час созванивались с ним, чтобы убедиться, что с ним всё хорошо. Позже на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова поступила благодарность от жителя Усть-Каменогорска. Мужчина поблагодарил инспекторов службы роты патрульной региона капитана полиции Тлегена Сыздыкова и Багыдата Сауытова за оказанную ему и его напарнику помощь в крайне сложной ситуации.«От души благодарю Тлегена Сыздыкова и Багыдата Сауытова за доброту, отзывчивость и оказанную помощь в непростых погодных условиях. Они настоящие полицейские с большой буквы, - написал автор. - Самое страшное для путника – это остаться в лютый мороз в открытой степи с заглохшим автомобилем. Именно в такую ситуацию мы и попали».

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.