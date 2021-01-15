Замерзавшего в степи водителя спасли в Костанайской области
ТОБЫЛ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские помогли замерзающему в степи водителю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
«В ночь на 15 января полицейские города Тобыла патрулировали Костанайский район. На автодороге «Костанай-Аулиеколь» недалеко от поселка Рыспай автопатруль заметил мужчину, который стоял на трассе и останавливал попутный транспорт. Когда полицейские остановились, мужчина рассказал им, что работает таксистом, ехал в поселок Рыспай и хотел проехать по полевой дороге. Съехав с дороги, автомобиль застрял в сугробе. Выбраться самостоятельно водитель не смог. На улице был 30-градусный мороз, мужчина стал замерзать. Он принял решение выйти на дорогу. Мужчина простоял на трассе почти час, попутного транспорта не было. Когда подъехали полицейские, мужчина был очень рад спасителям», - рассказали в полиции.
Лейтенанты Муслим Исабаев и Амандык Сыздыков сразу же приняли меры по вызволению автомашины из снежного заноса. Водителя отогрели в служебной автомашине полиции. А застрявший автомобиль вытащили тросом. Костанаец поблагодарил патрульных полицейских за то, что не оставили в беде.
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