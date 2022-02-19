Замерзавшего на железнодорожных путях актюбинца спасли полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пьяного актюбинца, замерзавшего на железнодорожных путях, спасли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В полицию о пьяном мужчине на путях сообщила его жена.

«На телефон 102 поступил звонок от жительницы Актобе. Она особщила, что её муж находится в сильном алкогольном опьянении, замерзает где-то на железнодорожных путях, не может объяснить своё местоположение и самостоятельно добраться до дома. Наряды патрульной полиции немедленно приступили к поиску.

Прошло около двух часов, пока мужчина был найден в дальнем железнодорожном тупике в районе Промзоны, с обмороженными конечностями и переохлаждением тела», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

До машины скорой помощи полицейским пришлось нести его на руках почти два километра, так как автомашина не могла туда проехать, однако жизнь человека была спасена.