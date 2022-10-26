Замерять рейтинг частных телеканалов предложили в ТРК Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор медиахолдинга «Телерадиокомплекс Президента РК» Роберт Мурадян на панельной сессии Astana Media Week заявил о необходимости в изменении системы телевизионных замеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что-то нужно делать с системой замеров. Мы выслушали коллег (из различных компаний по замерам рейтинга телеканалов, прим. ред.), нам рассказали, как это работает на других рынках, но это не будет работать у нас. Мы остаемся с TNS Central Asia, но не видим никаких изменений на протяжении многих лет. Меня даже больше интересует не коммерческий аспект этого вопроса, а то, что прозвучало на предыдущей и на этой сессиях – вопрос национальной безопасности», - сказал Роберт Мурадян.

Он уточнил, что в замерах участвуют около 30 телеканалов ежегодно и много лет тотальный рейтинг сокращался.

«Нам рапортовали о том, что «телесмотрение» в стране падает, но падает ли оно в целом или падает «телесмотрение» только отечественных телеканалов. На рынке присутствует около 300 телеканалов, зарегистрированных в Министерстве информации и общественного развития. Они не замеряются, за исключением 26 каналов, которые в панели. Как понять ушел ли зритель или он просто переключился на другой телеканал? Это и есть национальная безопасность», - сказал спикер.

Роберт Мурадян предложил проводить телезамеры иностранных каналов.

«Здесь важно, что происходит с иностранными каналами, которые у нас работают. Это может быть основанием для развития панели. Мы из года в год получаем от TNS нещадные ценники, которые устарели. Мы рассматриваем сейчас вопрос, насколько долго мы еще будем пользоваться этими замерами, поскольку заканчивается период производства и поддержки оборудования, которое используется для этих замеров. Те деньги, которые нужны на его модернизацию, могли бы нам принести те самые телеканалы, которые не замеряются», - пояснил управляющий директор ТРК Президента.

«Если бы мы могли обязать все иностранные каналы замеряться в Казахстане, то стоимость замеров для каждого из телеканалов резко бы сократилась. Либо мы бы получили приток денег. Телеканал «Qazaqstan» - прекрасный пример того, что государство может быть хорошим менеджером. Я не согласен с тем моментом, что государству не нужно вторгаться в нашу отрасль. Мы эти телезамеры пытались изменить и привлечь новых игроков, но они все, протянув время, в итоге отказались», - заключил он.

Ранее Роберт Мурадян поделился планами по развитию внешней ветки вещания телеканала Jibek Joly на панельной сессии Astana Media Week.

Сегодня в Астане началась медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии принимают участие 150 отечественных и международных спикеров.