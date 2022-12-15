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Заменяющий курьера дрон разработал казахстанский студент

15 Декабря 2022, 18:44
Заменяющий курьера дрон разработал казахстанский студент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодой ученый будучи студентом разработал дрон, который заменит курьеров по доставке заказов. Разработку парень уже усовершенствовал, имеет шесть различных видов изобретения, а также активно продает ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

«Студент четвертого курса университета имени Сулеймана Демиреля Бексултан Айтен стал молодым миллионером, придумав дрон, который заменит курьерские службы. Эти дроны могут быстро доставить заказчику фаст-фуд: гамбургеры, пиццу, донер и т.д. Сейчас его дроном интересуются и бизнесмены. Студент факультета Инженерии и естественных наук имеет прототип шести различных дронов, а также занимается продажей этих дронов.

Свои проекты в области цифровых технологий он разработал в Технопарке СДУ. Теперь он хочет разработать роботизированные дроны, которые в будущем можно будет использовать в военных целях. Также Бексултан планирует создать образовательные наборы для изучения робототехники, чтобы дети самостоятельно смогли создавать крутые технологии», - говорится в публикации пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК.


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