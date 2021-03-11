Заменители на самые востребованные препараты есть в аптеках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о пропаже в аптеках самых необходимых лекарств в ходе онлайн-брифинга по ситуации с лекарственными препаратами на рынке Алматы прокомментировал председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время алматинцы начали жаловаться о пропаже в аптеках города некоторых препаратов. В том числе лекарств, которые были востребованы с начала пандемии. К примеру, это - препараты по сердечнососудистым заболеваниям.

По словам Тимура Хаирова, на сегодня во всех аптеках города можно приобрести заменители, которые оказывает такое же воздействие на организм человека.

«Из списка лекарственных средств имеется 8 наименовании препаратов по сердечнососудистым заболеваниям в том числе (Аспирин, Кардиомагнил, Тромбо АСС), которые были закуплены до конца 2020 года по старым ценам. На складах стабфонда есть 92 тысяч упаковок «Кардиомагнила» 150 мл 90 мл. Также имеются лекарства того же международного непатентованного наименования, которые выпускаются и продаются в аптеках Алматы. На сегодня можно приобрести заменители, которые имеют тот же самый эффект», - сказал председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров.

Кроме того, спикер отметил, что в аптеки куплены и поставлены 40 миллионов лекарственных средств. Обеспеченность аптек медицинскими масками составляет 100%.

«На сегодня есть 6 отечественных компаний, где мощность производства составляет 1 млн масок в день. Более того, есть 15 поставщиков, которые выпускают более 26 млн масок», -добавил спикер.