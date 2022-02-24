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Заменить утильсбор для отечественных производителей на метод зачета хотят в РК

24 Февраля 2022 11:03
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Заменить утильсбор для отечественных производителей на метод зачета хотят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал об алгоритме уплаты утилизационного сбора при импорте автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алгоритм работы утильсбора был написан таким образом, что его должны платить как импортер, так и отечественный производитель. Но вместо зачета, мы пошли таким путем, чтобы деньги возвращались производителю. Чтобы импортная машина поступила на рынок РК, импортер сначала платит утильсбор, потом получает бумагу о том, что утилизационный сбор уплачен, и только потом машина поступает в обращение», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.

Он также объяснил механизм уплаты для казахстанских производителей.

«А в отношении отечественного автомобиля – он платит, потом свои деньги возвращает, только потом получает бумагу об уплате утильсбора. И только потом машина выходит на рынок РК в обращение. Это не является субсидированием, это возврат собственных уплаченных средств, которые еще пару недель, а иногда и несколько месяцев находятся на счетах «Жасыл даму», ранее РОПа. Мы хотим поменять законодательство таким образом, чтобы действовал метод зачета», - заключил вице-министр.

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#Промышленность   #Транспорт   #Налоги   #Утильсбор  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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