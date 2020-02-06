Заменить уголь льняной соломой предлагают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил развивать в регионе глубокую переработку древесины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона заявил, что пилорамы перерабатывающим предприятием не считаются. Это примитивная обработка. Что-то более продвинутое в области отсутствует. Всего две-три компании занимаются глубокой переработкой древесины.



«В этом году будет построен завод по производству ламинированной фанеры, где будут перерабатывать 36 тысяч кубометров (древесины - прим. ред.). Предприниматель готов вкладывать деньги. Площадь завода 6 тысяч квадратных метров. Будет создано 100 новых рабочих мест. Где наши предприниматели? Пеллеты выпускает Ахмутдинов. Нарасхват идет. Нужно дальше двигаться, проекты искать. Уходить больше в переработку всего того, что у нас растет и буквально валяется под ногами», - сказал К.Аксакалов.



Один из таких ресурсов, валяющихся под ногами, по словам акима, – солома.



«Ее в аграрном регионе осенью в достаточном количестве, - отметил К.Аксакалов. И она практически не используется. Весной поля с остатками соломы начинают полыхать. Сейчас мы экспериментируем с льняной соломой. Мы научились ее сжигать в биокотлах и получаем большую экономию. Теперь наша задача – использовать котлы для бытовых целей. Изготовить. Льняную солому довести до гранул и в качестве альтернативы использовать вместо угля. Надо к этому стремиться», - рассказал на коллегии аким области.



Специальную линию для измельчения соломы и переработки ее в топливные гранулы приобрел известный аграрий Геннадий Зенченко. Пока производство тестируют.



«Мы до сих пор относимся к земле и ресурсам нерационально. Солому сжигаем нещадно. Весной одни костры пылают. Как рука может подняться – спичку на поле зажечь? Потом же там растет в два-три раза меньше. Это тоже надо законодательно запретить», - уверен К.Аксакалов.



