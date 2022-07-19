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Заменить шлагбаумы возле бизнес-центров на платные парковки предлагают в Нур-Султане
19 Июля 2022 14:06

Заменить шлагбаумы возле бизнес-центров на платные парковки предлагают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Убрать шлагбаумы возле бизнес-центров предлагают в столице. Такое предложение озвучил директор ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бизнес-центры обращаются к общественности с точки зрения предоставления каких-то альтернативных мест или доступа к ним, но на самом деле делают обратное. Они закрывают шлагбаумами территории своих парковок, делают специальные списки и создают пропускные технические решения только для своих привилегированных гостей, что порождает транспортный коллапс на улицах дорожной сети. Большинство бизнес-центров сконцентрированы в точках притяжения, и когда человек не может туда подъехать, у нас получается пробка, как на том же бульваре «Нуржол». Возьмем к примеру здание «Эмиральд Тауэр» (здание книжки) – они уже давно внедрили шлагбаум в систему на государственной земле и взимают плату по 150 тенге. Мы же хотим сделать одинаковые условия для всех жителей города», - сказал Чингиз Досыбаев на заседании столичной палаты предпринимателей.

Аналогичная ситуация, по его словам, и с БЦ «Марден».

«Они закрылись шлагбаумами, соответственно, люди вынуждены оставлять машины на проспекте Бейбитшилик и на Сейфуллина вторым рядом. Мы предлагаем эти шлагбаумы демонтировать и поставить современные платные парковки, которые работают по всему городу», - добавил спикер.


Фото: rtiger.com


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Автор:
Корреспондент

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