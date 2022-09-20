20 Сентября 2022, 17:30

Заменить госслужащих экспертами предлагают в общественном совете Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель общественного совета Министерства энергетики Болат Ауетаев выступил с предложением исключить из состава общественного совета государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас в общественном совете треть участников – госслужащие. Сейчас мы видим большую активность, много разных специалистов, в нашем резерве уже 8 человек. Мест не хватает. Мне кажется, пора эту одну треть убирать. Мы, в принципе, в общественном совете уже, так скажем, и не нужны», - сказал Болат Ауетаев на экспертной встрече по обсуждению основных положений Послания Главы государства.

Он выразил мнение, что к работе общественных советов нужно допускать людей, которые хотят заниматься данным видом деятельности.

«Директора департаментов у нас зачастую номинально присутствуют. А принять мы уже не можем – у нас максимальное количество присутствует. Из состава общественного совета надо госслужащих убирать и оставить только экспертов, которые хотят работать, но не могут попасть в общественный совет», - заключил Б. Ауетаев.