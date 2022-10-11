Замена угля и газа: возможности для солнечной энергетики в Казахстане

На 38% возрастет мировой спрос на электроэнергию в период с 2020 по 2030 годы, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства. Тому способствует глобальный рост потребления электроэнергии, уже увеличившийся на рекордные 5,4% в 2021 году. Негативное влияние традиционной угольной энергетики на окружающую среду и необходимость внедрения безопасного и эффективного метода выработки энергии заставляют искать альтернативные пути для обеспечения нужд всего мира.

Среди всех возобновляемых источников энергии одним из наиболее перспективных направлений стала солнечная энергетика, являющаяся крупнейшим сектором мировой энергетики. По словам экспертов, в 2022 году объекты солнечной генерации составят 60% всех альтернативных источников энергии в мире, или 190 ГВт (+25% к 2021 году).

В Казахстане доля использования солнечной энергии также показывает устойчивый рост. Благоприятные климатические и погодные условия с количеством солнечного времени до 3000 часов в год позволяют в полной мере использовать все преимущества гелиоэнергетики. Доступность энергетического ресурса, возможность безграничного использования, независимость от роста тарифов и надежность - далеко не все достоинства использования солнечной энергии.

Сегодня возможности перехода к солнечной энергетике становятся доступными не только крупным корпорациям, но и широкой общественности. К примеру, интеграция компаний Huawei Technologies Kazakhstan и Helio Solar дает возможность установки солнечных электростанций как в производственных, промышленных, коммерческих объектах, так и жилых домах с учетом индивидуальных потребностей и особенностей.

Одним из первых совместных проектов компаний стала установка в Усть-Каменогорске систему накопления солнечной энергии от компании Huawei Technologies Kazakhstan в частном доме. Переход на «зеленую» энергию позволил повысить качество электричества и его стабильность, а также нивелировал возможности внешних отключений и скачков напряжения. Другими важными достоинствами являются внесение своей лепты в поддержку экологии и экономическая выгода — окупаемость преобразователей солнечной энергии в среднем занимает около 5 лет со временем эксплуатации до 25 лет.

«Возобновляемые источники энергии и прежде всего солнечная энергетика являются одним из быстро растущих направлений альтернативных источников энергии в Казахстане. Сегодня создаются максимально удобные условия для внедрения технологий «зеленой» энергетики в различных секторах жизни. Сотрудничество компаний Huawei Technologies Kazakhstan и Helio Solar охватывает все нужды потребителя. От компании Huawei он получает оборудование: преобразователи энергии и системы накопления энергии. От Helio Solar он получает высококачественный сервис: проектирование, установку, консультации на каждом этапе. Такая продуманная кооперация позволяет качественно изменить все представления о современных системах энергообеспечения», - пояснил эксперт Huawei Technologies Kazakhstan.

В Казахстане использование солнечной энергии является одним из наиболее целесообразных способов и ввиду обширной территории страны. Установка автономной системы на солнечных батареях позволит закрыть все потребности объектов, не подключенных к общей электросети из-за удаленности или недостатка мощности ближайших сетей. Это преимущество также неоценимо при нечастом или малом потреблении электроэнергии. Использование солнечной энергии в случае отдыха на даче или работы на удаленном дежурном посту станет идеальным решением для обеспечения необходимых технических удобств. Обслуживание солнечных панелей не требует частого проведения работ. Автономность работы оборудования, защищенность от погодных условий и возможность удаленной диагностики позволяют безопасно эксплуатировать системы накопления солнечной энергии.

«Как компания, которая выбирает только высшее качество, мы ценим партнеров с такой же точкой зрения. С компанией Huawei Technologies Kazakhstan мы сотрудничаем уже более четырех лет. Ее проверенные гарантии, соотношение цены/качества, эстетичность оборудования и зарекомендовавшее себя имя задают высокие стандарты работы. Продукты Huawei имеют гарантию на 10 лет с техническим сроком службы в 15 лет и выше, в то время как обычные гелевые аккумуляторы имеют лишь один год гарантии», — отметила Макпал Акпаева, СЕО компании Helio Solar.

Абсолютная энергонезависимость, экологичность и концепция минимального обслуживания в течение всего периода эксплуатации привлекают к системам электроснабжения на основе солнечных панелей особое внимание всего мира. На сегодняшний день США, Германия, Великобритания и Канада планируют полностью перевести свои сети на экологически чистое электричество в течение следующих 15 лет. Использование альтернативных источников энергии имеет решающее значение для достижения нулевых выбросов в энергетике и сохранения природного баланса. К примеру, с 2013 года солнечные электростанции Huawei Technologies выработали 180 млрд кВт·ч электроэнергии. Данный объем эквивалентен сокращению выбросов парниковых газов на 108 миллионов тонн в год или посадке 200 миллионов деревьев.

Диапазон использования солнечной энергии, помимо своей возобновляемости и энергетической безопасности, ничем не отличается от традиционных методов. Гелиоэнергетика также может быть использована для получения тепла, отопления помещений и/или производства горячей воды. Современные сетевые солнечные электростанции беспроблемно устанавливаются, легко подключаются к системе мониторинга и управления, синхронизируются с сетью и поддерживают ее оптимальное функционирование.