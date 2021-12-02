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Замена лифтов, возврат общедомового имущества - положительные итоги работы столичных ОСИ

2 Декабря 2021 12:07
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Замена лифтов, возврат общедомового имущества - положительные итоги работы столичных ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции Дархан Кулбаев отметил положительный результат работы вновь созданных ОСИ. По его словам, ОСИ на ежемесячной основе представляют отчеты по движению финансовых средств, что повышает доверие к их форме управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо отметить положительный результат работы вновь созданных ОСИ. Например, жители МЖД по улице Сатпаева, 22 заменили лифты без оформления кредитов полностью за счет средств собственников и целевых сборов. ОСИ по улице Женис, 31 активно участвует в программе Бюджет участия. За счет программы заменены детские площадки, организовано благоустройство территории, повысилась прозрачность и улучшена типовая форма отчетности», - отметил на онлайн-брифинге заместитель главы управления жилья и жилищной инспекции.

По его словам, ОСИ на ежемесячной основе представляют отчеты по движению финансовых средств, что повышает доверие к их форме управления.

«Полностью заменены системы горячего водоснабжения и теплоснабжения, закуплены теплообменники без сбора дополнительных средств со стороны собственников имущества ОСИ. На баланс МЖД возвращены общедомовое имущество», - отметил он.

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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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