Замена лифтов, возврат общедомового имущества - положительные итоги работы столичных ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции Дархан Кулбаев отметил положительный результат работы вновь созданных ОСИ. По его словам, ОСИ на ежемесячной основе представляют отчеты по движению финансовых средств, что повышает доверие к их форме управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить положительный результат работы вновь созданных ОСИ. Например, жители МЖД по улице Сатпаева, 22 заменили лифты без оформления кредитов полностью за счет средств собственников и целевых сборов. ОСИ по улице Женис, 31 активно участвует в программе Бюджет участия. За счет программы заменены детские площадки, организовано благоустройство территории, повысилась прозрачность и улучшена типовая форма отчетности», - отметил на онлайн-брифинге заместитель главы управления жилья и жилищной инспекции.

По его словам, ОСИ на ежемесячной основе представляют отчеты по движению финансовых средств, что повышает доверие к их форме управления.

«Полностью заменены системы горячего водоснабжения и теплоснабжения, закуплены теплообменники без сбора дополнительных средств со стороны собственников имущества ОСИ. На баланс МЖД возвращены общедомовое имущество», - отметил он.