Замедление роста прогнозируется по всем крупным торговым партнерам РК – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин открыл первый форум поддержки отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая форум, Аскар Мамин отметил замедление роста мировой экономики.

«Сегодня мы наблюдаем, как на фоне промышленного и торгового протекционизма развитых стран сохраняется высокая степень неопределенности в мировой экономической конъюнктуре. Темпы роста мировой торговли в прошлом году снизились до рекордно низкого за последние годы показателя в 1%. К сожалению, важнейшим фактором дальнейшего замедления мировых торговых и производственных процессов также становится и текущая вспышка коронавируса. Мировые финансовые институты снизили прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8%. Это самый низкий показатель за весь период с начала финансового кризиса 2009 года», - сказал Премьер-Министр Аскар Мамин в своем приветственном слове.

По словам Премьер-Министра, замедление роста прогнозируется по всем крупным торговым партнерам Казахстана.

«На фоне устойчивого ослабления внешнего спроса ожидается дальнейшее усиление конкуренции за рынки сбыта как внешние, так и внутренние. В этой связи нам необходимо предпринимать дополнительные меры и сохранить действующее производство и рабочие места. Опыт экономически успешных стран, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, США, Германия и других, показывает, что устойчивый рост национальной экономики формируется на динамичном развитии внутреннего производства и повышении уровня промышленного самообеспечения. При этом важнейшим шагом является тесная кооперация между крупными корпорациями и предприятиями малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Правительства проинформировал о том, что на форуме присутствуют более 200 предприятий. Организатором данного форума является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».