Замедление роста цен на жилье ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан, пояснила, какие факторы влияют на рынок жилья в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что есть четыре фактора, которые сильно влияют на рост цен (на жилье). Прежде всего, это общая инфляция. То есть, я приводила статистику. Даже такие страны мира, как Канада, США, Западная Европа, Германия, где не было роста цен буквально последние 20 лет, два последние года после выхода стран из пандемии, показывают достаточно большой рост цен на недвижимость – от 9% до 11% в год. Второй фактор очень важный – это демографическая структура населения. У нас в прошлом году родилось 450 тысяч детей – абсолютный рекорд. Это очень хороший показатель рождаемости, это значит, казахстанцы верят в будущее страны, связывают с ней будущее. Соответственно, каждому в этой семье необходимо либо расширение жилья, либо отделиться от своих родителей. Это второй фактор, который сильно влияет на рост цен на недвижимость.

Третий фактор – это общемировая тенденция социальной ситуации в мире. В результате влияния ситуации с коронавирусом, во всех странах мира люди начали по-другому смотреть на ценность жилья. Не только, как на возможность создания своего очага, но и места работы – это и удаленка, и так далее, поэтому ценность жилья сильно увеличилась. И только четвертый фактор, который повлиял в прошлом году, я считаю, это возможность использования пенсионных накоплений», – сказала Л. Ибрагимова.

По ее словам, анализ рынка жилья показал в апреле снижение количества сделок на 20%, и ожидается, что по результатам полугодия будет видно замедление темпов роста цен на жилье.

В то же время, как считает Л. Ибрагимова, глобального снижения цен на жилье ожидать не следует, потому что глобальные тенденции возникли под влиянием пандемии КВИ. Поэтому, нельзя рассчитывать, что снижение цен на жилье может произойти в Казахстане отдельно от мировых тенденций.

В ходе пресс-конференции глава «Отбасы банка» также сообщила, что в 2021 и 2022 годах 273 396 казахстанца смогли купить себе жилье с использованием излишков пенсионных накоплений.