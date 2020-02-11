Замедление продовольственной инфляции в 2020 году обещает Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Национльного банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о ситуации с инфляцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе этого года годовая инфляция составила 5,6%. Незначительное увеличение по сравнению с 5,4% месяцем ранее стало результатом давления со стороны цен на бензин и регулируемые услуги», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, непродовольственная годовая инфляция составила 5,2% по сравнению с 5% в прошлом месяце за счет удорожания бензина из-за повышения акцизов.

«Рост цен на транспортные услуги и электроэнергию способствовал росту инфляции платных услуг до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в декабре 2019 года. Продовольственная инфляция замедлилась в январе т.г. до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года за счет снижения темпов роста цен на фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу, масла и жиры», - добавил спикер.

Таким образом, подчеркнул А. Баймагамбетов, вклад роста цен этих продуктов в инфляцию, который отмечался в прошлом году, постепенно снижается, и ожидается замедление продовольственной инфляции в 2020 году.

«В этих условиях, 3 февраля т.г. Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку и ее процентный коридор на уровне 9,25% +/- 1 п.п. Уровень базовой ставки при принятии мер Правительством и местными исполнительными органами по повышению конкуренции на продовольственных рынках и проведению оптимальной тарифной политики будет обеспечивать достижение целей по инфляции», - заключил спикер.