Замедление инфляции в Казахстане в 2023 году прогнозируют экономисты

29 Ноября 2022, 14:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По оценкам Евразийского банка развития, инфляция в Казахстане может замедлиться до 8% к концу 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция, по нашим оценкам, замедлится примерно с 19% на начало 2023 года до около 8% в декабре 2023 года. Несмотря на то, что мы ожидаем замедление инфляции, мы все же полагаем, что присутствие инфляционных рисков все еще высоко, преимущественно они исходят из внешнего сектора. В связи с этим мы думаем, что Национальный банк Казахстана будет сохранять базовую ставку на уровне около 16% в первой половине 2023 года. Далее, в случае устойчивого замедления инфляции и по мере ослабления внешнего инфляционного давления, ставка может начать снижаться во второй половине 2023 года», - сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова в ходе онлайн-презентации.

В октябре Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. В годовом выражении инфляция достигла 18,8%.

Ранее сообщалось, что за год (сентябрь 2022 года - сентябрь 2021 года) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в Казахстане на 17,7%, в Беларуси – на 17,4%, в Кыргызстане – на 15,5%, в Армении – на 9,9%.