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Замедление инфляции в Казахстане ожидает Нацбанк

2 Марта 2023, 16:25
Замедление инфляции в Казахстане ожидает Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил о проводимой работе по замедлению инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта прошлого года, остается на уровне, превышающем среднегодовые значения за предыдущие 5 лет. Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. Ее годовое значение в феврале текущего года достигло пика в 21,3%», - сказал Акылжан Баймагамбетов в Сенате на презентации проекта Закона Республики Казахстан: «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы».

По его словам, наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который достиг 26,2%.

«Непродовольственная инфляция ускорилась до 20,2% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 15%. Инфляция остается высокой на фоне перестройки логистических цепочек, высоких инфляционных ожиданий, продолжающегося фискального стимулирования и увеличения кредитования», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что Национальный банк продолжает проводить дезинфляционную монетарную политику в режиме инфляционного таргетирования и свободноплавающего обменного курса.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики на фоне ожидаемого снижения внешнего инфляционного фона, налаживания новых логистических цепочек, а также ухода высокой базы прошлого года ожидается замедление инфляции», - добавил представитель Нацбанка.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что в Казахстане могут подешеветь импортируемые товары в связи с понижением курса доллара США.


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