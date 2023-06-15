Замедление инфляции ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давление на цены со стороны внешнего сектора несколько ослабло вследствие снижения мировых цен на продовольствие и заметного замедления инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана. При этом сохраняется проинфляционное влияние внутренних факторов, связанных с продолжающимся фискальным стимулированием, устойчивым внутренним спросом, высокими инфляционными ожиданиями. Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. По нашим обновленным прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году с последующим замедлением в 2024-2025 годах», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

Глава Нацбанка добавил, что прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения с учетом увеличения тарифов на регулируемые услуги, а также прямых и вторичных эффектов от удорожания горюче-смазочных материалов на общий уровень цен.

«Во втором полугодии Национальный банк рассмотрит целесообразность плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Наши решения будут во многом зависеть от соответствия фактического роста цен прогнозным оценкам, устойчивости замедления базовой инфляции на фоне умеренного влияния косвенных эффектов повышения цен на ГСМ и ЖКУ, динамики инфляционных ожиданий, а также соблюдения бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы», - добавил Галымжан Пирматов.