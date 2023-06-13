Замедление инфляции отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Месячный уровень инфляции составил 0,6%. Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%. В части непродовольственных товаров необходимо отметить рост цен на горюче-смазочные материалы на фоне повышения предельных цен на бензин и дизельное топливо», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что Национальный банк ожидает дальнейшего продолжения тренда на замедление инфляции.

«Сдерживающее влияние на инфляцию окажет улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, которое будет выражаться через дальнейшее снижение цен на продовольствие и низкую инфляцию в странах-торговых партнерах. К рискам прогноза инфляции относятся рост бюджетных расходов, более ощутимый, чем закладывается в базовом сценарии, косвенный эффект от повышения цен на ГСМ и услуг ЖКХ, сильное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях», - добавил Галымжан Пирматов.