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Замедление инфляции к концу 2023 года прогнозирует Нацбанк РК
27 Августа 2022 10:27

Замедление инфляции к концу 2023 года прогнозирует Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция, по нашим прогнозам, к концу 2023 года замедлится с текущих уровней до 7,5-9,5% на фоне принимаемых решений по базовой ставке, планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и ухода из расчетов высокой базы текущего года», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, в настоящее время проводится очередной прогнозный раунд в Нацбанке, результаты которого будут объявлены 5 сентября текущего года.

«При отсутствии новых шоков в среднесрочном периоде инфляция будет приближаться к целевому коридору к концу 2024 года», - добавил представитель Нацбанка.


Фото из открытых источников

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