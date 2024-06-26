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    15:24, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Замедление экономического роста и растущее неравенство зафиксировал Всемирный банк в РК

    Всемирный банк
    Фото: World Bank

    Высшая аудиторская палата опубликовала заключение к отчету Правительства «Об исполнении республиканского бюджета» за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По оценкам Всемирного банка замедление экономического роста и растущее неравенство отражают сырьевую модель экономики с доминированием государственного участия. Преломление данной ситуации возможно посредством развития конкуренции, человеческого капитала, улучшения показателей государственного и квазигосударственного секторов и укрепления социальной защиты населения. При формировании прогнозных макроэкономических и бюджетных параметров МНЭ был взят базовый сценарий, при котором цена на нефть установлена на уровне 85 долларов США/баррель, — говорится в заключении.

    Отмечается, что фактическая цена в 2023 году сложилась на уровне 82,6 долларов США/баррель. Более 40% доходов государственного бюджета Казахстана формируется за счет природной ренты и зависит от нефтяных доходов.

    Усугубление зависимости бюджета от нефтяных доходов обуславливает остроту вопроса обеспечения устойчивости бюджетной системы в долгосрочном периоде. Наряду с этим, до 2050 года большая часть из 137 стран нацелена на достижение углеродной нейтральности. Казахстан, как и ряд других стран (Австралия, Сингапур, Украина, Китай) планирует достичь желаемого рубежа к 2060 году.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Всемирный банк Экономика Финансы и бюджет
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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