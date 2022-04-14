Замечания касательно законопроекта о кибербуллинге озвучили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бейбит Исабаев разъяснил внесенные в возвращенный в Мажилис законопроект по защите детей от кибербуллинга поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обсудив законопроект, Сенат не согласился с некоторыми нормами законопроекта, который был одобрен Мажилисом. Сенат внес ряд поправок и вернул в Мажилис. Первое – сенаторами предлагается исключить полномочия уполномоченного органа – МИОР вести единый реестр интернет-ресурсов, размещающих противоправный контент. Противоправный контент – понятие довольно широкое, начиная от клеветы в отношении личности до призывов к насильственному захвату власти и террористическим актам», - сказал Б. Исабаев в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

Сенатом также предлагается исключить полномочия уполномоченного органа своим подзаконным актом устанавливать правила ограничения доступа к интернет-ресурсам, допустивших публикацию противоправного контента, так как все эти вопросы урегулированы статьей 41 прим. 1 Закона о связи.

«Сенаторы считают, что нет необходимости дублировать действующие нормы закона о связи уже в новом законе. Третье: предлагаются поправки, по которым заявления от родителей или граждан РК по фактам кибербуллинга в отношении детей рассматривались не отдельным чиновником или руководителем структурного подразделения, а специально созданной экспертной группой, в состав которой должны входить не только сотрудники уполномоченного органа, но и специалисты различных сфер, в том числе психологи, лингвисты, юристы, и другие», - отметил депутат.

«Четвертое: в одобренном Мажилисом варианте законопроекта предусматривалось удаление всего контента, противоречащего законодательству РК, а в нашем варианте предлагается исключить или удалить именно тот контент, в котором есть явные признаки кибербуллинга в отношении детей, которые квалифицированы специальным экспертным советом, как кибербуллинг в отношении детей. При этом, он должен удалиться в течение суток со времени получения официальным представителем интернет-ресурса от уполномоченного органа», - заключил сенатор.

Напомним, Сенат вернул в Мажилис законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».