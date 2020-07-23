Замдиректора стройкомпании присвоил деньги на ремонт колледжа в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области осужден заместитель директора строительного предприятия за хищение бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч. 3 п.1 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении заместителя директора ТОО. Используя свое служебное положение, он похитил бюджетные средства в сумме 4,7 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт учебного здания КГКП «Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства». Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области. Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев», - сообщает пресс-служба ведомства.