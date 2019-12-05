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Замдиректора «Правительства для граждан» по Костанайской области подозревается в получении взятки

5 Декабря 2019 16:36
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Замдиректора «Правительства для граждан» по Костанайской области подозревается в получении взятки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Она подозревается в получении от представителя юридического лица взятки в виде комплекта зимних шин стоимостью 180 тыс. тенге для автомашины марки «Range Rover», за способствование в ускоренном получении государственной услуги. Досудебное расследование продолжается», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Костанайская область,
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