Замдиректора «Правительства для граждан» по Костанайской области подозревается в получении взятки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Она подозревается в получении от представителя юридического лица взятки в виде комплекта зимних шин стоимостью 180 тыс. тенге для автомашины марки «Range Rover», за способствование в ускоренном получении государственной услуги. Досудебное расследование продолжается», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.