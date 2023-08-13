Замдиректора ДЮСШ осудили за гибель ребенка в Актюбинской области
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя ДЮСШ Ж., обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали дети-спортсмены.
Обвиняемый предан суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 345 УК).
Как установлено судом, подсудимый 17 декабря 2022 года выехал на автомобиле «Toyota Estima» из села Шубаркудук в г.Актобе на соревнования по волейболу. В салоне автомобиля находились тренер и девять учащихся ДЮСШ 2010-2011 годов рождения.
В пути водитель, не соблюдая безопасность дорожного движения, находясь в состоянии усталости, не справился с управлением и выехал в кювет противоположного направления, после чего автомобиль дважды перевернулся.
В результате ДТП 2 детям причинен вред средней степени тяжести, 4 детям и тренеру спортсменов - тяжелой степени, 1 ребенок погиб на месте происшествия.
Подсудимый признал вину полностью, просил прощения.
Вина подсудимого подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы.
Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, судом признаны искреннее раскаяние, прощение потерпевших и отсутствие судимости.
Подсудимый до суда в счет возмещения морального вреда добровольно выплатил представителям потерпевших денежную компенсацию.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.
Приговором суда Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
С осужденного в пользу тренера взыскано 5 миллионов тенге моральной компенсации.
Приговор суда в законную силу не вступил.