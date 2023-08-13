Замдиректора ДЮСШ осудили за гибель ребенка в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора ДЮСШ осужден за нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области.

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя ДЮСШ Ж., обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали дети-спортсмены.

Обвиняемый предан суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 345 УК).

Как установлено судом, подсудимый 17 декабря 2022 года выехал на автомобиле «Toyota Estima» из села Шубаркудук в г.Актобе на соревнования по волейболу. В салоне автомобиля находились тренер и девять учащихся ДЮСШ 2010-2011 годов рождения.

В пути водитель, не соблюдая безопасность дорожного движения, находясь в состоянии усталости, не справился с управлением и выехал в кювет противоположного направления, после чего автомобиль дважды перевернулся.

В результате ДТП 2 детям причинен вред средней степени тяжести, 4 детям и тренеру спортсменов - тяжелой степени, 1 ребенок погиб на месте происшествия.

Подсудимый признал вину полностью, просил прощения.

Вина подсудимого подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, судом признаны искреннее раскаяние, прощение потерпевших и отсутствие судимости.

Подсудимый до суда в счет возмещения морального вреда добровольно выплатил представителям потерпевших денежную компенсацию.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

С осужденного в пользу тренера взыскано 5 миллионов тенге моральной компенсации.

Приговор суда в законную силу не вступил.