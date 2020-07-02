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Замдиректора «Батыс Су Арнасы» в ЗКО освобожден от уголовной ответственности

Автор:  
Аида Галиева
2 Июля 2020, 13:33
Замдиректора «Батыс Су Арнасы» в ЗКО освобожден от уголовной ответственности

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Заместитель директора «Батыс Су Арнасы» в ЗКО взял из кассы предприятия 15 миллионов тенге, но вернул их, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований по ЗКО было завершено расследование уголовного дела, зарегистрированного в отношении бывшего заместителя руководителя ТОО «Батыс Су арнасы» С. Айбатова и направлено в суд по факту совершения им мошенничества.

«ТОО «Батыс Су арнасы» в нарушение пп.2 п.1 ст.5 Закона «О государственых закупках» без проведения процедур государственных закупок и без заключения договора о государственных закупках, перечислило 15 млн. тенге на счет ТОО «БаРС Services» на приобретение счетчиков холодной и горячей воды, однако поставка счетчиков в ТОО «Батыс Су арнасы» не производилась», – информирует руководитель следственного управления ДЭР ЗКО Махмуд Шамгунов.

В ходе расследования дела было установлено, что заместитель директора ТОО «Батыс Су арнасы» по финансовым вопросам Айбатов С. склонял директора ТОО «БаРС Services», выписать счет на оплату, по которым будут перечислены денежные средства в сумме 15 млн. тенге за поставку указанных выше счетчиков, которых директор ТОО «БаРС Services» в последующем отдал Айбатову С.Х., для его личных нужд.

Суд, учитывая показания подсудимого С. Айбатова о том, что денежные средства получил на временное пользование, и в последующем возвратил их в ТОО «Батыс Су арнасы», переквалифицировал уголовное правонарушение со статьи 190 «Мошенничество» на статью на 195 УК РК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Таким образом, Уральский городской суд признал гр. Айбатова С. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.195 ч.4 п.2 УК РК и освободил от уголовной ответственности по данной статье на основании ст.68 ч.1 УК РК в связи с примирением с потерпевшим.


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