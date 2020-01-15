Замдиректора Аральского колледжа в Кызылординской области подозревают в коррупции

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Аральского колледжа Управления образования Кызылординской области подозревается в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба Кызылординской области начала досудебное расследование в отношении заместителя директора ГККП «Аральский многопрофильный колледж» управления образования Кызылординской области» по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 400 тыс. тенге должностным лицам ГУ «Управление образования Кызылординской области» за трудоустройство в указанный колледж учителем.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.